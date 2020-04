Zaradi novega koronavirusa v negotovosti tudi ladijski turizem

Koper, 18. aprila - Globalna pandemija novega koronavirusa je ustavila tudi promet ladij za križarjenje. Na koprskem potniškem terminalu, kjer so prvo potniško ladjo v letošnji sezoni pričakovali 7. aprila, so odpovedali vse prihode do vključno konca maja, tudi nadaljevanje sezone po 1. juniju pa je negotovo.