Renault se bo na Kitajskem osredotočil na električna vozila

Peking, 14. aprila - Skupina Renault bo svoje aktivnosti na kitajskem trgu preusmerila na lahka gospodarska in električna vozila. Kot so odločitev pojasnili v podjetju, je Kitajska z 860.000 lani prodanimi električnimi vozili prepričljivo največji svetovni trg za električne avtomobile. Do konca 2030 naj bi ta predstavljala 25 odstotkov kitajskega trga.