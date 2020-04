Policija zagotavlja: Za policiste le ustrezne zaščitne maske

Ljubljana, 14. aprila - Sindikat policistov Slovenije je od ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa danes spet zahteval takojšen umik dobavljenih zaščitnih mask, češ da te niso ustrezne. V policiji so pojasnili, da so sindikalne navedbe takoj preverili in ugotovili, da se za namene zaščite policistov nabavljajo le zaščitne maske, ki ustrezajo vsem zahtevanim standardom.