Število občin z najmanj eno okužbo z novim koronavirusom nespremenjeno

Ljubljana, 14. aprila - Okužbo z novim koronavirusom so do konca dneva v ponedeljek potrdili v 146 občinah, tako da se število občin z okužbami od nedelje ni spremenilo. Po dva ali več primera pa so zaznali v 104 občinah (v nedeljo v 103). Skupaj je bilo po državi le osem novih okužb, a ponekod zaradi praznika testiranj ni bilo.