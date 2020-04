Na internistični urgenci manj ljudi, a nekateri kronični bolniki prihajajo pozno

Ljubljana, 14. aprila - Na internistični prvi pomoči UKC Ljubljana je v začetku epidemije koronavirusa prišlo do upada obiska, število bolnikov se je razpolovilo. A so nekateri kronični bolniki predolgo čakali doma in so pomoč poiskali, ko so imeli že precej izrazito poslabšanje bolezni, je v izjavi medijem povedal vodja internistične prve pomoči Hugon Možina.