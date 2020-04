Združenje Kitajcev iz Slovenije doniralo zaščitno opremo

Ljubljana, 14. aprila - Združenje Kitajcev iz Slovenije je sindikatom najbolj izpostavljenih služb za obvladovanje in preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni danes doniralo 40.000 zaščitnih mask, 700 zaščitnih kombinezonov in 120 termometrov. Od tega je 10.000 kosov prejel Policijski sindikat Slovenije (PSS), so na svoji spletni strani zapisali v sindikatu.

Upoštevaje veljavne vladne ukrepe, ki zadevajo tudi člane Policijske sindikata Slovenije in na podlagi katerih je primerno (samo)zaščitno ravnanje potrebno tudi v prostem času, bodo s pomočjo te donacije in z lastnimi sredstvi v naslednjih dneh članom sindikata razdelili 20.000 zaščitnih mask, namenjenih za osebno uporabo, so zapisali na PSS. Sindikat je z lastnimi sredstvi namreč naročil še dodatnih 10.000 kosov zaščitnih mask, ki pa zaradi velikih logističnih težav še niso prispele v domovino.

Kot so navedli na sindikatu, je Združenje Kitajcev iz Slovenije v znak "odličnega sodelovanja" s policijskim sindikatom zbralo finančna sredstva, s katerimi so nato kupili prepotrebne zaščitne maske za tiste skupine zaposlenih, ki v teh težkih trenutkih delajo v ključnih službah za obvladovanje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19.

Kupljena sredstva so danes predali predstavnikom sindikatov delavcev najbolj izpostavljenih služb za obvladovanje in preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, združenih v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja.

Donirana sredstva so prevzeli predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič ter generalni sekretar Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Marjan Meglič.

Zaščitno opremo sta predstavnikom sindikatov izročila kitajski veleposlanik v Sloveniji Wang Shunqing in predsednik združenja Kitajcev Slovenije Ji Rongqiang-Chang, sicer tudi pobudnik akcije, so navedli na sindikatu.

"Za plemenito in hvale vredno akcijo naših kitajskih prijateljev se v imenu vseh članic in članov Policijskega sindikata Slovenije iskreno zahvaljujemo, naši odlični odnosi pa so se s to plemenito gesto še okrepili," so še zapisali v sindikatu.

Prevzem je potekal v državnem logističnem centru Roje v Ljubljani.