V Italiji vrata odpirajo knjigarne in trgovine z otroškimi oblačili

Rim, 14. aprila - V Italiji so danes lahko ponekod po več kot enem mesecu svoja vrata znova odprle knjigarne, papirnice in trgovine z otroškimi oblačili, ki so morale biti zaprte zaradi novega koronavirusa. Večina ukrepov za zajezitev virusa, vključno s strogimi omejitvami gibanja na prostem, bo sicer v veljavi najmanj do 3. maja.