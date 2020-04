V eksploziji ob polnjenju možnarja huje poškodovan 46-letnik

Bizeljsko, 14. aprila - Brežiške policiste so v nedeljo nekaj po 14. uri obvestili o nesreči na Bizeljskem, v kateri se je 46-letni moški poškodoval v eksploziji ob polnjenju možnarja, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Huje poškodovanega moškega so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico, od tam pa v ljubljanski klinični center.