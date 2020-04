Delodajalci za institut čakanja na delo v treh dneh oddali 1154 vlog

Ljubljana, 14. aprila - Zavod RS za zaposlovanje je od sobote, ko je v veljavo stopil prvi protikoronski zakon, do vključno ponedeljka prejel 1154 vlog delodajalcev za koriščenje instituta čakanja zaposlenih na delo. Pred tem so delodajalci vloge za uporabo te možnosti oddajali po manj ugodnem interventnem zakonu. Teh je bilo skupaj 8441. Podatki so še neuradni.