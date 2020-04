V gorenjskih turističnih krajih med prazniki mirno

Bled/Bohinj/Kranjska Gora, 14. aprila - Gorenjska turistična središča, v katerih se v času velikonočnih praznikov običajno tre turistov in obiskovalcev, so ta podaljšani konec tedna zaradi ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa samevala. Redarji so opažali le posamične kršitve, velika večina ljudi pa je upoštevalo prepovedi prehajanja občinskih meja in druženja.