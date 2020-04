Novogoriška Komunala ponovno odprla manjše zbirne centre odpadkov

Nova Gorica, 14. aprila - Komunala Nova Gorica je danes ponovno odprla manjše zbirne centre v šestih občinah na Goriškem. Odprti bodo po objavljenem urniku, ob vhodu pa bo uporabnike pričakal tamkajšnji zaposleni in jih zaradi zagotavljanja varnostne razdalje le usmeril do posode, kamor je treba odpadek odložiti, so zapisali na spletni strani Komunale.