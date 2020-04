Osnovno šolo Bičevje bodo pripojili Osnovni šoli Kolezija

Ljubljana, 14. aprila - Na Mestni občini Ljubljana (Mol) so se odločili, da bodo s 1. septembrom letos Osnovno šolo (OŠ) Bičevje pripojili k OŠ Kolezija. "S tem želimo učencem še naprej zagotavljati visok standard poučevanja in boljše prostorske možnosti," so zapisali na Molu. Od septembra bodo trije oddelki prvega razreda OŠ Kolezija že gostovali v prostorih OŠ Bičevje.