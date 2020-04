V zavodu Hrastovec za zdaj brez novih primerov okužbe

Lenart, 14. aprila - V Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, kjer so pri stanovalcu dislocirane bivalne enote v Apačah minuli konec tedna odkrili okužbo z novim koronavirusom, novih okužb za zdaj niso zaznali. Kot so pojasnili, je oboleli trenutno v mariborski bolnišnici, sedem tistih, ki so bili v stiku z njim, pa je moralo v samoizolacijo.