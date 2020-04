Vnovič delujoča podjetja postopno do polnega obratovanja

Ljubljana/Novo mesto/Odranci/Begunje na Gorenjskem/Nazarje/Šempeter pri Gorici, 14. aprila - Vnovič delujoča podjetja, ki so zaradi novega koronavirusa zaustavila proizvodnjo, to prilagajajo razmeram v podjetju, zalogam, naročilom in razmeram v transportu. Ta teden se je tistim, ki proizvodnje niso ustavili, pridružilo nekaj podjetij, prihodnji teden bodo na vrsti nova, med njimi denimo Revoz.

Vodstvo novomeške avtomobilske tovarne Revoz, ki je po popoldanski izmeni 17. marca začasno zaustavila proizvodnjo, je zaposlene med prazniki obvestilo, da je vnovični zagon proizvodnje predviden v torek, 21. aprila. Družba, ki zaposluje približno 3400 ljudi, bo proizvodnjo zagnala postopno, sprva v eni izmeni, so napovedali.

Kot so dejali, je vnovičen zagon proizvodnje odvisen "tako od razmer v državi kot od odločitev matične skupine Renault". Ob tem so zatrdili, da si bo podjetje kot vsa skupina prizadevalo vzpostaviti poslovanje takoj, ko bo možno. Ko bo kriza mimo, bo v dogovoru s socialnimi partnerji sprejelo ukrepe za ustrezno delovanje in odgovor na pričakovanja svojih kupcev.

Proizvodnjo bo v ponedeljek, 20. aprila, v polni postavi nadaljevalo podjetje Carthago. Slovenska podružnica nemškega proizvajalca avtodomov Carthago, ki v Odrancih zaposluje skoraj 850 ljudi, je proizvodnjo začasno ustavilo 19. marca, sedaj proizvodnje procese izvršuje v delni zasedenosti, približno 25-odstotno. "V prihodnjih dneh bomo obseg proizvodnje varno povečevali," so za STA povedali v družbi.

V Elanu se je danes na delo vrnila dobra polovica vseh zaposlenih, so dejali v družbi, ki je proizvodnjo začasno ugasnila sredi marca. "Pri tem pa bomo reorganizirali izmene tako, da bo v vsakem prostoru hkrati čim manj zaposlenih," so napovedali in dodali, da bodo število navzočih zaposlenih povečevali postopno ter v skladu s potrebami delovnega procesa in splošnim stanjem v državi.

V BHS Hišni aparati, kjer so proizvodnjo ustavili in nato v začetku marca vzpostavili poskusno delo na treh proizvodnih linijah, so navedli, da bodo v tem tednu delali praktično s polnimi zmogljivostmi. "Na lokaciji Nazarje bo zato danes navzoča že večina sodelavcev," so dodali.

Nekatera podjetja, ki so proizvodnjo prekinila, so to zagnala že v prvi polovici tega meseca. V družbi Adria Mobil, kjer so proizvodnjo začasno zaustavili 18. marca, so podporne in režijske službe za ustrezno organizacijo proizvodnje delo začele 6. aprila, delo na montažnih linijah pa je steklo 7. aprila. Da bi se izognili gneči, so uvedli drseč delovni čas.

V nekaterih podjetjih pa datuma ponovnega zagona še ne vedo. V hoški Magni okoli 200 zaposlenih še ni začelo proizvodnje in razen tistih, ki opravljajo najnujnejša dela, ostajajo doma. Za zdaj odločitve o tem, kdaj bodo začeli s postopnim ponovnim uvajanjem proizvodnje v njihovi novi lakirnici, ki so jo začasno ustavili sredi marca, še niso sprejeli.

Kot so povedali za STA, so pri tem odvisni od svoje matične tovarne v Gradcu, kjer s proizvodnjo prvih avtomobilov v dveh izmenah začenjajo danes. V prvi fazi s proizvodnjo mercedesa B, medtem ko naj bi proizvodnja za jaguarja, za katerega karoserije lakirajo prav v Hočah, stekla predvidoma prihodnji teden.

V družbi Mahle, kjer so proizvodnjo nadzorovano zaustavili 20. marca, so se odločili, da v tem tednu še ne bodo zagnali proizvodnje. V družbi iz Šempetra pri Gorici, ki ima svoje hčerinske družbe še v Bovcu in Komnu, bodo zaposleni doma na čakanju vsaj do 19. aprila, so sporočili. Dodali so, da še vedno poteka delo od doma za zaposlene iz podpornih služb, ki so nujni za trenutno organiziranost poslovanja. Izjeme pri tem so le posamezne službe, ki oskrbujejo trg s ključnimi komponentami.

Številna proizvodnja podjetja so kljub omejevalnim ukrepom države za zajezitev širjenja koronavirusa ohranila delovanje proizvodnje. Ob živilskih in infrastrukturnih podjetjih ta teče med drugim v Leku, Krki, Siju, Tabu, Impolu, Uniorju, Cablexu, Domelu, Knauf Insulation itd. Proizvodnja v nekaterih, kot so Talum, Steklarna Rogaška, Hidria in Alpina, deluje v nekoliko zmanjšanem obsegu.