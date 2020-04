Vnovič delujoča podjetja postopno do polnega obratovanja

Ljubljana/Novo mesto/Odranci/Begunje na Gorenjskem/Nazarje/Šempeter pri Gorici, 14. aprila - Vnovič delujoča podjetja, ki so zaradi novega koronavirusa zaustavila proizvodnjo, to prilagajajo razmeram v podjetju, zalogam, naročilom in razmeram v transportu. Ta teden se je tistim, ki proizvodnje niso ustavili, pridružilo nekaj podjetij, prihodnji teden bodo na vrsti nova, med njimi denimo Revoz.