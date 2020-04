Objavili razpis za dobavo in montažo opreme za šolo v Marezigah

Marezige, 14. aprila - Mestna občina Koper je pred dnevi objavila razpis za dobavo in montažo opreme za prizidek k Osnovni šoli Ivana Babiča - Jagra v Marezigah, na katerega se lahko ponudniki prijavijo do 5. maja. Gradbena dela na objektu v Marezigah se nadaljujejo, a so prilagojena trenutnim razmeram, ko sta dobava materiala in organizacija dela nekoliko otežena.