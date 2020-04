Cene nafte nekoliko navzgor

Singapur, 14. aprila - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko zvišale. Navzgor jih je potisnil nedeljski dogovor razširjene skupine Opec+ o krčenju svetovne proizvodnje črnega zlata, ugodno pa so vplivali tudi najnovejši podatki o kitajski zunanji trgovini, ki so prijetno presenetili analitike.