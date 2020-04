Opec+ dosegel dogovor o zmanjšanju proizvodnje nafte

Ljubljana, 12. aprila - Organizacija držav proizvajalk nafte (Opec) je s svojimi partnerji dosegla dogovor o zmanjšanju proizvodnje. Na današnji videokonferenci so predstavniki kartela in še nekaterih drugih večjih proizvajalk nafte sklenili zmanjšati obseg načrpane nafte za 9,7 milijona 159-litrskih sodov dnevno. Dogovor velja za meseca maj in junij.