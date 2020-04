Vlada načrtuje vajo SV za preverjanje delovanja v kriznih pogojih pandemije

Ljubljana, 11. aprila - Vlada je sprejela dopolnitev načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020, kar je zaradi odpovedi več vaj v času epidemije covida-19 predlagalo obrambno ministrstvo. Tako bodo med drugim izvedli vaje za vzdrževanje pripravljenosti taktičnih enot in preverili delovanje enot v pogojih pandemije.