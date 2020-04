V romskih naseljih kršitve prepovedi zbiranja, največji problem ostaja dostop do pitne vode

Ljubljana, 11. aprila - O razmerah v romskih naseljih v času epidemije covida-19 so Romi na skupnem spletnem sestanku spregovorili s predstavniki nekaterih državnih institucij in lokalne oblasti. V teh naseljih prisotnosti virusa še ne beležijo, prihaja pa do kršitev prepovedi zbiranja, največji problem še vedno vidijo v tem, da ponekod nimajo dostopa do pitne vode.