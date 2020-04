V ljutomerskem domu starejših še štirje okuženi z novim koronavirusom

Ljutomer, 11. aprila - V domu starejših v Ljutomeru so potrdili okužbo z novim koronavirusom še pri enem oskrbovancu in treh zaposlenih. Skupno je potrjeno okuženih 54 oskrbovancev in 14 zaposlenih, pozitivna pa sta še dva iz zdravstvenega doma Ljutomer, ki sta delala v domu starejših. Skupno je tako okuženih 70 oseb.