Mega paket ukrepov se lahko začne izvajati

Ljubljana, 11. aprila - Z današnjim dnem je uveljavljen zakon, s katerim bo država pomagala prizadetim podjetjem in posameznikom zaradi epidemije novega koronavirusa. Ukrepi so vredni tri milijarde evrov, veljali pa bodo do konca maja, morda mesec dni dlje. V primeru izboljšanja razmer lahko vlada predlaga tudi predčasno prenehanje veljavnosti zakona.