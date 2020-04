Odvetniška zbornica za nadaljevanje dela sodišč, vrhovno sodišče zadržano

Ljubljana, 10. aprila - Odvetniška zbornica Slovenije je na vrhovno sodišče in pravosodno ministrstvo naslovila poziv, naj sodišča kljub epidemiji koronavirusa nadaljujejo z rednim delom, kjer to lahko. Opozarja, da Sloveniji sicer grozi kolaps pravne države. Na vrhovnem sodišču so po poročanju spletnega Dnevnika do predloga odvetniške zbornice zadržani.