Prihodnji teden skupna seja odborov za zunanjo politiko in kulturo zaradi vladne depeše SE o medijih

Ljubljana, 10. aprila - Zaradi "škodljivega odziva zunanjega ministrstva na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Sloveniji" je za torek sklicana skupna nujna seja parlamentarnih odborov za zunanjo politiko (OZP) in kulturo, so danes sporočili iz DZ.