Doslej 900 kršitev in za 9000 evrov glob zaradi kršitev odredb in odlokov

Ljubljana, 10. aprila - Zdravstveni inšpektorat je doslej obravnaval približno 900 kršitev odlokov vlade in odredb ministra za zdravje, povezanih z epidemijo covida-19, izrekel pa tudi 128 glob v vrednosti 9000 evrov, so za STA pojasnili na inšpektoratu. Sodelujejo tudi s policijo, od katere so prejeli 1500 predlogov za uvedbo prekrškovnega postopka.