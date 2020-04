Pošta Slovenije bolnišnicam in civilni zaščiti donirala 35.000 zaščitnih mask

Maribor, 10. aprila - Pošta Slovenije je bolnišnicam v Mariboru in Ljubljani ter Civilni zaščiti donirala 35.000 zaščitnih mask. Pošta sicer z vzdrževanjem in delovanjem poštne mreže ob pandemiji covida-19 omogoča in zagotavlja prenos pošiljk v največji možni meri ter skrbi za nemoteno delovanje komunikacijske infrastrukture države, so sporočili iz podjetja.