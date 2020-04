Za RKS in Slovensko karitas donacija 30 ton nujne pomoči za socialno ogrožene

Ljubljana, 10. aprila - Mercator je Rdečemu križu Slovenije in Slovenski karitas predal približno 30 ton živil in higienskih potrebščin za socialno ogrožene družine in posameznike. Pakete bodo začeli prejemati že v prihodnjih dneh. Obe organizaciji opažata večje povpraševanje po paketih pomoči, so danes sporočili iz podjetja.