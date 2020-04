Sindikalisti znova proti potrditvi Jozsefa Györkösa za direktorja ARRS

Ljubljana, 10. aprila - Visokošolski sindikat in Sviz v skupni izjavi pozivata novo vlado, naj ne potrdi predloga upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS), ki je za novega direktorja izbral Jozsefa Györkösa, že doslej prvega moža agencije. Očitajo mu nepravilnosti in korupcijo, so sporočili iz sindikatov.