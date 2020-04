Dolenjski in belokranjski župani pozvali k ohranitvi prioritete varovanja južne meje

Novo mesto, 10. aprila - Dolenjski in belokranjski župani so v odprtem pismu pristojne v državi danes pozvali k ohranitvi prioritete varovanja državne južne meje. Prepričani so, da bi pri zagotavljanju varnosti državljanov vsekakor morali znati preseči raven dnevnopolitičnih ideoloških oziroma strankarskih delitev in med epidemijo storiti vse za blažitev zahtevnih razmer.