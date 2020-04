Do aprila za pet odstotkov več prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti

Ljubljana, 10. aprila - Čeprav so v prvem trimesečju letos policisti obravnavali manj kršitev voznikov zaradi neprilagojene hitrosti in kljub redkejšemu prometu v drugi polovici marca se je v prvem trimesečju zgodilo pet odstotkov več prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti kot v enakem obdobju lani, so izpostavili na agenciji za varnost prometa.