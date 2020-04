Delodajalci v času epidemije dolžni izvajati ukrepe za varnost in zdravje

Ljubljana, 10. aprila - Inšpektorat za delo je opozoril, da je delodajalec odgovoren za varno in zdravo delo delavcev ter sprejetje in izvajanje vseh potrebnih ukrepov v ta namen tudi v trenutnih epidemioloških razmerah. Dolžan je tudi pridobiti ter upoštevati usmeritve in priporočila medicinske stroke in ukrepe vlade, namenjene zaščititi delavcev pred okužbo.