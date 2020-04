Državljani iz dolgovaške karantene v zahvalo podarili denar

Lendava, 10. aprila - V Dolgi vasi so danes odvzeli brise vsem desetim državljanom v karanteni v tamkajšnji gostilni, saj v nedeljo odhajajo domov. Vsi, ki so bili v osamitvi, pa so lendavskemu županu Janezu Magyarju iz hvaležnosti v humanitarne namene podarili denar, ki so ga zbrali spontano.