Velenjska občina v razširitev poslovne cone Stara vas

Velenje, 13. aprila - Velenjska občina je začela drugo fazo razširitve poslovne cone Stara vas. Dela vključujejo izgradnjo cest s pripadajočimi parkirišči in hodniki za pešce, kanalizacije odpadnih padavinskih in komunalnih vod, vodovodnega in toplovodnega omrežja ter javne razsvetljave in kabelske kanalizacije za telekomunikacijsko in elektro omrežje.