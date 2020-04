Gneči na meji se lahko izognemo, če si pravočasno pripravimo dokumente

Maribor, 10. aprila - Na mejnem prehodu Šentilj je v četrtek prihajalo do zastojev, ki so po navedbah policije posledica tega, da potniki šele ob prihodu na kontrolno točko iščejo potrebne dokumente. V teh dneh je zaradi praznika pričakovati večji priliv potnikov, zato policija opozarja, da se lahko izognemo gneči le, če so potniki pripravljeni na novo kontrolo.