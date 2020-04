Tudi ta vikend poostren nadzor prepovedi gibanja in zbiranja

Ljubljana, 10. aprila - Policisti bodo tudi v prihajajočem prazničnem vikendu poostreno nadzirali spoštovanje prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah, ki velja zaradi epidemije covida-19. Minuli vikend so na slovenskih cestah opravili kontrolo pri 3348 voznikih in pri tem ugotovili 103 kršitve odloka.