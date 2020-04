Zbirni center Barje od srede znova odprt

Ljubljana, 9. aprila - Zbirni center Barje v Ljubljani bo od srede znova odprt, odpadke iz gospodinjstev bodo sprejemali ob delovnikih in sobotah med 14. in 20. uro. Bodo pa morali uporabniki zaradi preprečevanja širjenja okužbe nositi svoje zaščitne maske in rokavice ter vzdrževati predpisano varnostno razdaljo, so danes sporočili iz javnega podjetja Voka Snaga.