Janša z Fedrigo o ukrepih za zajezitev covida-19

Ljubljana, 9. aprila - Premier Janez Janša in predsednik italijanske dežele Furlanije-Julijske krajine (FJK) Massimiliano Fedriga sta danes na videokonferenci izmenjala podatke o trenutnem stanju v povezavi s covidom-19 in ukrepih, ki sta jih obe strani sprejeli v boju proti epidemiji. Dogovorila sta se za sodelovanje in izmenjavo izkušenj na področju zdravja.