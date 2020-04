Veljavnost terminskih vozovnic za javni potniški promet avtomatično podaljšana

Ljubljana, 9. aprila - Veljavnost mesečnih, polletnih in letnih vozovnic za javni potniški promet, ki jih kupci ne morejo uporabljati, saj potniški promet stoji, bo avtomatično podaljšana. Imetnikom polletnih in letnih vozovnic bo veljavnost podaljšana najmanj za čas, ko javni linijski promet ni obratoval, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.