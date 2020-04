Po izteku interventnega zakona po Sloveniji še 12.000 ton stare odpadne embalaže

Ljubljana, 9. aprila - Po izteku veljavnosti zakona o interventnem odvozu odpadne komunalne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč je pri komunalah ostalo več kot 12.000 ton odpadne embalaže iz let 2018 in 2019. Država je tako z zakonom in uredbo o odpadni embalaži uspela poskrbeti za okoli dve tretjini nakopičene odpadne embalaže. Letos se embalaža sicer znova nabira.