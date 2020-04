Javni uslužbenci so do dodatka za delo v rizičnih razmerah upravičeni le za ure, ko delajo v nevarnih pogojih

Ljubljana, 9. aprila - Do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah, ki ga vsebuje kolektivna pogodba za javni sektor, so upravičeni javni uslužbenci, ki delajo v nevarnih pogojih, in sicer za čas, ko delajo v takšnih pogojih. Dodatek ne pripada tistim, ki delajo od doma, je dejal minister Boštjan Koritnik. Opozoril je še na možnost dodatka po interventnem zakonu.