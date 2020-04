V Ljubljani znova največji skok števila okužb

Ljubljana, 9. aprila - Okužbo z novim koronavirusom so do konca dneva v sredo potrdili že v 140 slovenskih občinah (66 odstotkov vseh občin), po dva ali več primera pa v 96 občinah. Tako kot v torek so znova največji skok okužb zaznali v Ljubljani, in sicer za osem na skupaj 214. Tudi v Šmarju pri Jelšah število še naprej vztrajno raste.