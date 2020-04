Sindikat trgovine za 500 evrov kriznega dodatka za najbolj ogrožene delavce

Ljubljana, 9. aprila - Sindikat delavcev trgovine Slovenije zahteva zvišanje kriznega dodatka za najbolj ogrožene skupine delavcev na 500 evrov. Tak znesek so označili za "človeka vreden dodatek", zaradi razbremenitve delodajalcev pa tudi za slednje to ne bi smelo predstavljati večje težave, so zapisali v sporočilu za javnost.