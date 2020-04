Vsi doslej umrli s covidom-19 v ljubljanskem UKC starejši od 60 let s pridruženimi boleznimi

Ljubljana, 9. aprila - Vsi umrli s covidom-19 v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so bili starejši od 60 let in s pridruženimi drugimi boleznimi, je v izjavi za medije pojasnila Mateja Logar s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Prisotnost novega koronavirusa so dokazali pri 33 zaposlenih, večina se jih je okužila v domačem okolju.