Združenje Manager izpostavlja potrebo po krepitvi odpornosti

Ljubljana, 9. aprila - Cilj državnih ukrepov mora biti po mnenju Združenja Manager ne le preživetje, temveč krepitev odpornosti podjetij in države. Sistemsko in trajnostno zastavljene dogovore je treba najti za zagotavljanje likvidnosti, večjo prožnost na trgu dela, digitalizacijo, poenostavitev postopkov, dvig produktivnosti in za nove poslovne modele.