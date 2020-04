Več policijskih patrulj ponoči lovilo prehitrega voznika

Bled, 9. aprila - Gorenjski policisti so danes ponoči okoli 2. ure lovili voznika osebnega avtomobila. Med begom z Bleda proti Zgornjim Gorjam in Višelnici je voznik večkrat trčil v obcestno infrastrukturo. Vozil je hitro, a so ga policisti uspeli izslediti. Med pregonom ni bil nihče poškodovan, sodelovalo pa je več patrulj, so sporočili s Policijske uprave Kranj.