Ministri EU za kulturo o pomoči kulturnemu in kreativnemu sektorju zaradi pandemije

Ljubljana, 8. aprila - Minister za kulturo Vasko Simoniti je danes sodeloval na neformalni videkonferenci ministrov EU, pristojnih za kulturo in medije o vplivu koronavirusa na kulturni in kreativni sektor. Izmenjali so informacije o načinih pomoči, ki jih za kulturni in kreativni sektor sprejemajo države članice, so sporočili z ministrstva za kulturo.