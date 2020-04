Počivalšek: Po praznikih sproščanje nekaterih storitvenih dejavnosti; najprej vulkanizerji, avtomehaniki

Ljubljana, 8. aprila - Na današnjem sestanku delovne skupine za zajezitev posledic epidemije so po besedah ministra Zdravka Počivalška predlagali postopno dodajanje izjem pri prodaji in storitvah. Po velikonočnih praznikih bodo lahko najprej delo začeli vulkanizerji, avtopralnice in avtomehaniki. Pozneje načrtujejo postopno odpiranje prodajaln s tehničnim blagom.