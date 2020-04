Evropske borze navzdol

Frankfurt/Pariz/London, 8. aprila - Indeksi na evropskih borzah so se večinoma obarvali rdeče. Vlagatelji so razočarani, ker finančni ministri EU kljub maratonskemu videokonferenčnemu zasedanju še niso uspeli preseči globokih nesoglasij glede fiskalnega svežnja za gospodarsko okrevanje po pandemiji. Evro je izgubil, cene nafte so pridobile.