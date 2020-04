Zaradi epidemije prizadeta skoraj polovica mariborskih obrtnikov

Maribor, 9. aprila - Kar okoli 40 odstotkov članov je že s prvim odlokom zaradi nastopa epidemije covida-19 moralo takoj zapreti lokale in delavnice, kar je prizadelo približno četrtino vseh zaposlenih v obrti in malem podjetništvu na območju mesta in okolice, je v pogovoru za STA povedala direktorica mariborske obrtno podjetniške zbornice Leonida Polajnar.