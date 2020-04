E-prodaja kljub skokoviti rasti daleč od tiste v klasični trgovini

Ljubljana, 8. aprila - Trgovci so se po sprejetih ukrepih zaradi koronavirusa soočili s skokom prodaje prek spleta. A ta kljub visokim rastem ne dosega prodaje v fizičnih trgovinah pred izbruhom novega virusa. "Rasti v e-trgovini so lepe, je pa to daleč od prodajnih številk, ki smo jih dosegali prej," je dejal glavni izvršni direktor Big Banga Uroš Mesojedec.